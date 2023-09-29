Muhtar, tüm maaşını öğrencilere burs olarak dağıtıyor

Muhtardan örnek davranış: Tüm maaşını öğrencilere burs olarak dağıtıyor

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Nevzat Aslan, muhtarlık maaşını üniversite öğrencilerine burs olarak bağışladı.

Sivas'ın Gürün ilçesi Yeni mahalle Muhtarı Nevzat Aslan, örnek bir çalışmaya imza attı. Muhtar Aslan, mahallesinde ailesinin maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine kendi muhtarlık maaşını burs olarak verme kararı aldı. Kolları sıvayan Muhtar Aslan, belirlediği kriterlere uyan 10 öğrenciyi tespit etti. Daha önceleri de 5 öğrenciye burs veren Aslan, bu yıl 10 öğrenciye burs vermenin huzurunu yaşıyor. Aslan'ın bu davranışı mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

"Destek olunursa sayıyı çıkartmayı düşünüyoruz"

Muhtar Nevzat Aslan, hayır severler veya iş adamları destek olursa sayıyı çıkartmayı düşündüğünü belirterek, "Muhtarlık olarak geçen sene pandemiden dolayı çok kişiye burs veremedik. Bu sene 10 öğrenciye kendi maaşımdan her ay düzenli olarak burs vereceğim. Başvuru forumlarını öğrencilere dağıttım. Onlar öğrenci belgeleriyle birlikte getirip bize teslim edecekler. Talep çok fazla. Maddi durumu iyi olmayan 10 öğrenci belirledim. Destek olunursa sayıyı çıkartmayı düşünüyoruz" dedi.