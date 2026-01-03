Haberler

Muhtar kar yağışında aç kalan 5 eşeği sahiplendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde muhtar Mithat Deder, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 5 sahipsiz eşeği ahırına alarak beslemeye başladı. Deder, hayvanların yaşam şartlarının zorlaştığını belirterek ihtiyaçlarını karşılayacaklarını duyurdu.

MARDİN'in Midyat ilçesinde muhtar Mithat Deder, kar yağışının nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 5 eşeği, sahiplenerek bakmaya başladı.

Kırsal Eğlence Mahallesi muhtarı Mithat Deder, yoğun kar yağışının nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve soğuğa maruz kalan 5 sahipsiz eşeği, ahırına alarak beslemeye başladı. Mahalle kırsalında kar örtüsünün doğayı tamamen kaplaması ile hayvanların yaşam şartlarının zorlaştığını belirten Deder, "Yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan 5 sahipsiz eşeği sahiplendik. Hem soğuktan etkilenmişlerdi hem de aç kalmışlardı. Karlar eriyene kadar bu hayvanlara bakmaya, yem ve su ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk tepki komşusundan geldi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi