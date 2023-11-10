Muğla'da tırın çarptığı yaşlı adam yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Milas-Söke karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ü. idaresindeki 35 BEJ 212 plakalı tır yolun karşısına geçmeye çalışan K.A'ya (79) çarptı. Tırın çarpması ile savrularak yere düşen K.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA