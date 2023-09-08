Muğla'da işyerinde yük asansörü kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir işyerindeki yük asansörünün halatının kopması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir işyerinin depo bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük asansörü ile malzeme taşıyan 2 kişi asansörün halatının kopması nedeniyle yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yaralılar M.C.G. ile H.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA