Muğla'da Alman kurt köpeği su kuyusundan kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen Alman kurt köpeği, itfaiye ve Datça MAGAMESAR Arama Kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen Alman kurt köpeği, itfaiye ve Datça MAGAMESAR Arama Kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Burgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahipleri tarafından serbest dolaştırılmaya çıkartılan Alman cinsi kurt köpeği, başka bir köpekle oynadığı esnada, boş arazideki üstü açık 7 metrelik şu kuyusuna düştü. Köpeklerini kurtarmaya çalışan sahipleri, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Datça MAGAMESAR Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, hazırlanan halat yardımıyla kuyuya indi. Kuyuda mahsur kalan köpek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Köpeklerine kavuşan sahipleri, ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA