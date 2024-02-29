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Müge Anlı, Kazım Şehirali'ye yapılanları görünce mest oldu: Keşke benim de o ilçede evim olsa

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2017 yılında Müge Anlı'nın programına konuk olan Kazım Şehirali'nin hayatı Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle değişti. Bugün ekibini Tuzla'ya gönderen Anlı, Kazım'ın yaşadığı evi ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetleri görünce mest oldu. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Anlı, "Biz de Tuzla'ya taşınalım. Keşke bizim de orada evimiz olsa" dedi. Müge Anlı, 2017 yılında programına konuk olan Kazım Şehirali isimli gencin hayatını değiştirdi.

Yetiştirme yurdunda büyüyen ve 16 yaşından bu yana ayakkabı bağcığı satarak geçimini sağlayan Kazım Şehirali'nin hayatı Tuzla Belediyesi'nin sihirli dokunuşuyla değişti.

Geçtiğimiz yıllarda ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvuran Kazım Şehirali'nin dokunaklı hayat hikayesi büyük yankı uyandırmıştı. Hayatın bütün zorluklarına tek başına göğüs geren Kazım Şehirali'nin barakadan bozma bir evde kaldığı görülmüş ve internet ortamında Şehirali için yardım kampanyaları başlatılmıştı. Ancak Tuzla Belediyesi, sessiz sedasız devreye girerek Kazım'a ev, eşya ve iş vererek hayatını kolaylaştırması için her türlü desteği verdi.

"KEŞKE BİZİM DE ORADA EVİMİZ OLSA"

Bugün ekibini Tuzla'ya göndererek Kazım Şehirali'nin değişen hayatını ekran başındakilere aktaran Müge Anlı, Tuzla Belediyesi'nin verdiği destekleri görünce adeta mest oldu. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya övgüler dizen Anlı, "Biz de Tuzla'ya taşınalım. Keşke bizim de orada evimiz olsa" diyerek hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EŞYALARI DEĞİŞECEK

Müge Anlı'nın ekibiyle birlikte Kazım Şehirali'ni ziyaret edenler arasında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da vardı. Kazım'a her zaman destek olduk, "7 yıl uzun bir süre... Eşyalarını değiştireceğiz. Yaklaşık Kazım gibi 3 bine yakın ailemiz, 600'e yakın evimiz var. Oralarında temizliğini yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Şadi Yazıcı Müge Anlı Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

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Gel gel tuzlaya Tek halk plajını cübbelinin damadı nasıl gasp etti görmüş olursunuz deniize sıfır binalar yaparak Şadi başkan bir tanedir o nasıl ixin verdirdi yada yukardan bir emirmi geldi bilemem

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