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Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

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İki kadından altı çocuk yapıp dördünü yetiştirme yurduna veren, eski karısıyla TikTok videosu çeken Samet isimli şahıs, Müge Anlı'yı isyan ettirdi. "Ondan dört yapmış, bundan iki yapmış" diyen Müge Anlı, "On altı tane daha yapar bu. Devlet çocuğuna bakarken bu niye sokaklarda geziyor? Ben bu düzeni kabul edemiyorum. Bu ne böyle, spermlerini saça saça geziyor" ifadelerine yer verdi.

Müge Anlı'nın bir kadından dört, bir kadından iki çocuk yapıp çocuklardan dördünü yetiştirme yurduna veren ve eski eşiyle TikTok videoları çeken Samet isimli şahsa verdiği tepki programa damga vurdu.

"BU ADAMI ALIN BİR MADENDE ÇALIŞTIRIN"

"Vergisini veren milyonlarca vatandaşın sesi olarak konuşuyorum" diyen Müge Anlı, "Benim bir tane çocuğum var. Bir tanesine anca bakabiliyorum. Peki ben niye verdiğim vergilerle bu adamın altı çocuğuna bakıyorum? Bu şimdi 33 yaşında o kadından o kadına giden adamın çocuklarına niye bakıyoruz? Madem bakıyoruz, çocuklar başımın tacı. Bu adamı alın o zaman, bir madende çalıştırın. O kadından o kadına gezip önünde oynayarak TikTok çekene kadar gitsin madende kömür çıkarsın, metro kazsın, kanalizasyon çukuru kazsın" ifadelerine yer verdi.

"SPERMLERİNİ SAÇA SAÇA DOLAŞIYOR"

Sözlerinin devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Müge Anlı, "Ondan dört yapmış, bundan iki yapmış. On altı tane daha yapar bu. Devlet çocuğuna bakarken bu niye sokaklarda geziyor? Bunları çalıştıracağız, onu bunu hamile bırakmayacaklar. Ben bu düzeni kabul edemiyorum. Bu ne böyle, spermlerini saça saça dolaşıyor. Oradan çocuk, oradan çocuk, devlet de gelip çocuklarını alsın" şeklinde konuştu.

Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Çok güzel söyledin.

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