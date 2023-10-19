Mudurnu'da Muhtarlar Günü Kutlaması

Mudurnu Muhtarlar Derneği, Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Dernek Başkanı Birol Taşkın, sevinçli bir gün olduklarını belirtti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşkın, "Bugün sevinçli günümüz" dedi.

Mudurnulu muhtarlar, her yıl 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü için Mudurnu Atatürk Anıtı Meydanı'nda bir araya geldi. Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan programda, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşkın, tüm muhtarlar adına günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Birol Taşkın, "Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz. Seçimler yaklaşıyor. Seçimler öncesinde son muhtarlar günümüz. Seçimi kazanan muhtarlarımız tekrar Muhtarlar Günü'nü kutlamaya devam eder. Bugün sevinçli günümüz" dedi. - BOLU