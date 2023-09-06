Bursa'nın Mudanya ilçesinde Tirilye Mahallesi yakınlarında bir kamyonet alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Bursa Mudanya'da kamyonet alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinde Tirilye Mahallesi yakınlarında bir kamyonet alev alev yandı. Yangını gören sürücüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Kamyoneti saran alevlerin ormana sıçramamasıyla büyük bir faciadan dönüldü.