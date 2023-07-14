Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğretim Görevlisi Gürkan Demiröz, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Muğla'nın yüzölçümünün yüzde 68'inin ormanlarla kaplı olduğunu ve Akdeniz iklim kuşağındaki bir bölümde yer aldığını belirten Demiröz, orman yangınlarına karşı hassas bir alanda olduklarını vurguladı. Ayrıca, orman yangınlarının çoğunlukla insan kaynaklı olduğunu ve herkesin bu konuda sorumlulukları olduğunu ifade etti.

MSKÜ Öğretim Görevlisi Demiröz'den yangın uyarısı

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğretim Görevlisi Gürkan Demiröz orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın yüzölçümünün yüzde 68'inin ormanlarla kaplı olduğunu dile getiren Demiröz, aynı zamanda Akdeniz iklim kuşağındaki bir bölümde yer alması sebebiyle orman yangınlarına 1. derecede hassas bir alanda olduğuna dikkat çekti. Buna bağlı olarak da iklim değişikliği, küresel ısınma gibi sebeplerin orman yangınlarına karşı bir derece daha önem atfettiği ve hassasiyeti bir nokta daha yukarı taşıdığını belirtti.

Demiröz, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak orman yangınlarıyla mücadele anlamında öncelikli olarak sosyal hassasiyeti ve toplumun bu konuya bakış açısını daha iyi bir noktada canlı tutabilmek adına herkesi orman yangınlarında daha hassas olmaya davet ediyorum" dedi.

Orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlasının insan kaynaklı olduğunu ve bu noktada herkese çok büyük görevler düştüğünü belirten Demiröz, orman yangınlarına sebebiyet verebilecek şişe, cam kırığı, sigara izmariti gibi maddeleri çevrede bırakmamaya, atmamaya ve bu maddeleri tehlikeli olabilecek yerlerde görüldüğünde yanıcı madde olarak çevreden uzaklaştırmaya gayret edilmesini istedi.

Demiröz, aynı zamanda MSKÜ kampüsü ve ilçelerde yer alan Üniversiteye bağlı okullarda orman yangını riskini tespit ederek orman alanına yakın olan binalarda orman yangınına yol açabileceği öngörülen riskleri bertaraf etme noktasında çalışmalar yapıldığını ifade etti. Yaz aylarında nispi nemin çok düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğu özellikle 11.00 ile 17.00 saatleri arasındaki sürenin orman yangınları için kritik bir zaman dilimi olduğunu belirten Demiröz, bu kritik zaman diliminde çok daha hassas olunması, orman içerisinde ve yakınlarında piknik ateşi de olmak üzere hiçbir şekilde ateş yakılmaması gerektiğini belirtti.