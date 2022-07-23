Motosikletli yunus timleri, yakıtı biten aracı akaryakıt istasyonuna kadar itti Diyarbakır'da adliye binası önündeki motosikletli yunus timleri, yakıtı bitince yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsüne yardım etti. Ekipler aracı 200 metre iterek, akaryakıt istasyonuna getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yenişehir ilçesindeki Adliye Sarayı önünde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, yolda kalan hafif ticari aracı fark etti. Araç sürücüsünün yanına giden polisler, trafik akışını kontrollü sağladı. AKARYAKAKITİ İSTASYONUNA KADAR İTTİLER Ekipler, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için aracı, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna itti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O anlara ilişkin kareler; Demirören Haber Ajansı / Yaşam Asayiş Şube Müdürlüğü Yenişehir Yaşam Güncel Haberler

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