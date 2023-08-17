Motosiklet süren kadının çeşitli görüntüleri

62 yaşındaki Liu Xueying, kısa süre önce Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinden motosikletiyle yola çıkarak ülkenin güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'ya gitti. 59 yaşındayken motosiklet ehliyeti almak için kursa yazılan macera sever kadın, ehliyet almasının üzerinden bir yıl geçmeden 20.000 kilometreyi aşkın yol kat etti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)