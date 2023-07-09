Motosiklet kazasında yaralanan genç 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanarak hayatını kaybeden genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, 18 Haziran tarihinde Taşköprü- Kastamonu karayolu Bahçelievler Mahallesi Kervansaray Yurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.I., Y.D. ve Tunahan Demir isimli üç gencin bindiği motosiklet, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak metrelerce sürüklendi. Motosikletten yola savrulan M.I., Y.D. ve Tunahan Demir yaralandı.

Ağır yaralanan 18 yaşındaki Tunahan Demir, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 20 gündür yaşam mücadelesi veren Tunahan Demir hayatını kaybetti.

Tunahan Demir'in cenazesi, Ankara'dan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine getirildi. Taşköprü'de Gökırmak Mahallesinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tunahan Demir'in cenazesi, aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.