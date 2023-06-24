Mor kara yoncalar bozkırda kartpostallık görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ın İnce Yol köyünde boş tarlada kendiliğinden açar mor kara yoncalar bozkırda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas merkeze yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan İnceyol köyünde yoğun yağışlardan sonra boş tarlalarda açan mor çiçek açan kara yonca bitkisi doğada renk cümbüşü oluşturdu.

Görsel şölen oluşturan kara yonca tarlası kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Gören vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için kara yoncaların arasında bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

"Çiçekler güzel bir manzara oluşturuyor"

İnceyol Köyü Muhtarı Harun Şahin, köy girişinde bulunan mor çiçeklerin güzel manzara oluşturduğundan bahsederek, "Bu çiçeğin türü kara yonca. Bu çiçek Haziran aylarında çıkar ve çok yararlıdır. Bu sene yağmurların çok yağmasından dolayı hiç kuruma yapmadı. Çiçekler güzel bir manzara oluşturuyor" dedi.

"Hoş bir kokusu ve güzel bir görüntüsü vardır"

Köy sakinlerinden Ömer Hoşnut, Kara Yoncaların hoş bir kokusu ve güzel bir görüntüsü olduğundan bahsederek, "Kara yonca çiçeği bizim köyümüzün birçok yerinde çıkar ve genellikle tarlalarda biter. Hoş bir kokusu ve güzel bir görüntüsü vardır. Bu çiçek hayvanlara baya yararlıdır. Çiftçiler bunu tırpanla biçerek hayvanlara yedirirler. Meraklı insanlar dağlara çıkıyorlar, fotoğraf çekiniyorlar.