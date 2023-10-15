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Montana'da Korkuluk Festivali

ABD'nin Montana eyaletinde sonbahar mevsimini ve yaklaşan Cadılar Bayramı'nı kutlamak amacıyla korkuluk festivali düzenlendi. Festival, Stevensville kasabasında her yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören bir etkinlik haline geldi. Festivalde birçok sanatçı ve ziyaretçi yer aldı.