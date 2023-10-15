Montana'da Korkuluk Festivali
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ABD'nin Montana eyaletinde sonbahar mevsimini ve yaklaşan Cadılar Bayramı'nı kutlamak amacıyla korkuluk festivali düzenlendi. Festival, Stevensville kasabasında her yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören bir etkinlik haline geldi. Festivalde birçok sanatçı ve ziyaretçi yer aldı.
Korkuluk festivalinden çeşitli görüntüler
ABD'nin Montana eyaletinde sonbahar mevsimini ve yaklaşan Cadılar Bayramı'nı kutlamak amacıyla korkuluk festivali düzenlendi.
İlki 2005 yılında olmak üzere her yıl düzenlenen etkinlik, yıllar içinde büyüyerek Montana'nın Stevensville kasabasında öne çıkan festivallerinden biri haline geldi. Festival çok sayıda sanatçı ve ziyaretçinin ilgisini çekiyor.
Aileler, bireyler ve kuruluşların yaptığı korkuluklar bisiklet yolu boyunca sıralanarak festivale gelenleri karşıladı.
Etkinlik Cumartesi günü sona erdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'tan bildiriyor. (XHTV)