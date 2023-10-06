Mersin Erdemli ilçesinde minik öğrenciler, kum zambaklarını koruma altına aldı. Erdemli Belediyesi tarafından yapılan etkinlikte, kum zambaklarına uyarı levhası asıldı ve şeritler çekildi. Minik öğrenciler, renkli taşlarla kum zambaklarının zarar görmemesi için işaret bıraktı. Kum zambaklarının korunmasıyla ilgili konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gelecek nesiller adına umut olduğunu belirtti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde minik öğrenciler kum zambaklarını koruma altına aldı.

Erdemli Belediyesi Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde kum zambaklarını minik öğrencilerle birlikte koruma altına aldı. Mavi ile yeşilin buluştuğu noktada kum zambaklarına uyarı levhası asıldı, şeritler çekildi. Gelecek adına umut veren minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları renkli taşlarla kum zambaklarının zarar görmemesi için işaret bıraktı. Etkinlikte konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'İklimi, denizi, doğası ve endemik bitkileriyle mükemmel bir konuma haiz olan bu kentte yaşamaktan hakikaten çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Kum zambaklarını kreş öğrencilerimizle birlikte koruma altına aldık. Bu kentte Akdeniz'de caretta carettalar sahile çıkıyorsa ve sahilde nesli tükenmek üzere olan kum zambakları açıyorsa, gelecek adına, çevre adına, gelecek nesil adına umut var demektir' dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte kum zambaklarını korumak için geldiğini ifade eden Ahmet Eren, 'Çiçekleri korumak için buraya geldik. Arkadaşlarımızla taş koymaya geldik. Doğamızı koruyalım, çiçekleri sevelim' diye konuştu.

Öte yandan koruma altındaki kum zambaklarının koparmanın cezası 244 bin 315 TL olduğu belirtildi.