Minibüs ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy-Çorlu yolu Veliköy ışıklı kavşağında minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çerkezköy-Çorlu yolu Veliköy kavşağında önceki akşam meydana gelen kazada N.Y. idaresindeki 17 UR 958 plakalı minibüs ile B.K. idaresindeki 59 AEA 439 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yolda yan yatarken, iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri minibüs içinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan Ş.Ç. ve M.U.'yu ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza sonrası jandarma ekipleri tarafından çağrılan çekiciler ile araçlar olay yerinden kaldırılırken, karayolları ekipleri ise ikinci bir kazanın yaşanmaması için yola serpilen yağları kum dökerek temizledi. Kaza nedeniyle Çerkezköy-Çorlu yolunda yaklaşık bir saat kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Öte yandan, N.Y.'nin kullandığı 17 UR 958 plakalı araç içinde bulunan yolcuların Çanakkale'den Çerkezköy'e mevlit için geldiği, dönüş yolunda yolculardan birisinin bir şey unuttuğu için Çerkezköy'e dönmek için kavşaktan U dönüşü yaptığı esnada kaza yaptığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ