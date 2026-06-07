Üsküdar'da Minare Gölgesinde Çocuk Şenliği düzenlendi

ÜSKÜDAR Hacı Nuri Topbaş Cami'nde 400 çocuğun katılımıyla 'Minare Gölgesinde Çocuk Şenliği' düzenlendi. Şenlikte 7-14 yaş aralığında 400 çocuk doyasıya eğlendi.

Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Hacı Nuri Topbaş Cami'nde 'Minare Gölgesinde Çocuk Şenliği' gerçekleştirildi. Yoğun eğitim öğretim döneminin ardından çocukların sosyal etkinliklerle bir araya gelmelerinin amaçlandığı şenlikte, Hacivat - Karagöz gösterileri, oyun parkurları ve şişme oyun alanları ve farklı eğlence etkinlikleri düzenlendi. 7-14 yaş aralığında 400 çocuğun katıldığı ücretsiz etkinliklerde çocuklara çeşitli ikramlar da dağıtıldı.

'ÇOCUKLARIMIZIN CAMİNİN MANEVİ ATMOSFERİNDE GÜZEL VAKİT GEÇİRMELERİNİ AMAÇLIYORUZ'

Cami imamı Bilal Aydemir, çocukların caminin manevi atmosferinde keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını belirterek, "400 güzel yavrumuza çok güzel bir şenlik hazırladık. Hacivat Karagöz'den şişme oyun alanlarına kadar çocuklarımızın caminin manevi atmosferinde güzel vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Büyüdüklerinde 'Ben bir gün camiye gitmiştim, çok mutlu olmuştum' demeleri bizim için çok kıymetli' ifadelerini kullandı. Son dönemde yaşanan bazı üzücü olayların ardından dönemi çocuklar için moral verici bir etkinlikle kapatmak istediklerini söyleyen Aydemir, camilerin çocuklarla daha da güzelleştiğini vurgulayarak, "Camilerimiz çocuklarla güzel, bugün camimiz adeta çiçek açtı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı