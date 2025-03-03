Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Ramazan ayıyla birlikte ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarına başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

KAÇAK SİTEDEN MAÇ İZLEMEK GÜNAH MI?

Programın dün akşam yayınlanan bölümün Fatih Aktaş isimli bir çocuk, "Kaçak siteden maç izlemek günah mı?" diye sordu. Bu soruya cevap vermeden önce kısa bir duraksama yaşayan Hatipoğlu, "Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım" diyerek milyonlarca kişinin kafasındaki soruyu yanıtladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ayrıca Nihat Hatipoğlu, maç yayınlarının herkesin ulaşabileceği şekilde ücretsiz olması gerektiğini savunurken o anlara ilişkin görüntü sosyal medyada viral oldu.