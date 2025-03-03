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Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

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Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun programında mikrofonu alan bir çocuk, "Kaçak siteden maç izlemek günah mı?" diye sordu. Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan Hatipoğlu, "Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım" yanıtını verdi.

Ramazan ayıyla birlikte ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarına başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

KAÇAK SİTEDEN MAÇ İZLEMEK GÜNAH MI?

Programın dün akşam yayınlanan bölümün Fatih Aktaş isimli bir çocuk, "Kaçak siteden maç izlemek günah mı?" diye sordu. Bu soruya cevap vermeden önce kısa bir duraksama yaşayan Hatipoğlu, "Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım" diyerek milyonlarca kişinin kafasındaki soruyu yanıtladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ayrıca Nihat Hatipoğlu, maç yayınlarının herkesin ulaşabileceği şekilde ücretsiz olması gerektiğini savunurken o anlara ilişkin görüntü sosyal medyada viral oldu.

Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Şike yapmıyorsak sıkıntı yok.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Şifreyi kırmadan izliyor herkes. Internette yayınlana her şeye herkesin erişimi varken neden suç olsun ki? O kadar saçma siteler varki yalan haberler ile dolu. Yasak değilse erişim varsa suç teşkil etmez bence. Ayrıca mesela TÜİK rakam açıkladı. Gerçek rakam saklandı ise suç değil mi? Herkesin aklıyla dalga geçmek ve yayınlamak suç değil mi? 1 hafta önceki market fiyatları ile bu günü bakın bakalım kaç çıkacak fark. O işi internete yükleyenler suçlu olabilir. O zaman her şeye engelleme yapiniz.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Sifreli Seyrettirip Hak Etmedikleri Miktarlarda Para ve RANT Pesinde Kosan ve Bunlara Goz Yumanlara mi, Yoksa Seyredenlere mi Daha Fazla Gunah ??

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Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Bence zaten maçı izlemek haram. Mübarek gün teravih'e gitmek varken Fener - Antalya maçı izlemek haram. Vay efendim öteki tarafta sana niye kaçak siteden maç izledin diye sormayacaklar. Niye namaz kılmadın diye soracaklar.

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Haber YorumlarıPerwer:

Yayıncı yasal yollardan yayın ücreti ödüyorsa onun şifresini kırmak tabii ki haramdır, zaten maçın kendisi ad haramdır, bu ayrı konu

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