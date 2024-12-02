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Milyoner'de sürpriz yarışmacı! Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti

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Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı ve Aramızda Kalsın'ın Yaren'i olarak tanınan Melis Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'de ortaya çıktı. Oyunculuğu bırakma kararı alan Melis Mutluç'un son hali gündemde.

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan karakterine hayat veren çocuk oyunculardan Melis Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'de ortaya çıktı. Ortaokul yıllarında oyunculuk hayatına son verdiğini ifade eden Melis Mutluç, "Sınava çalışırken bıraktım oyunculuğu" dedi.

Milyoner'de sürpriz yarışmacı! Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti

300 BİN TL'LİK SORUYA KADAR GELDİ

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında başarılı bir performans sergileyerek 300 bin TL'lik soruya kadar geldi. Ancak 300 bin TL'lik tarih sorusuna yanıt vermek istemeyen Mutluç, yarışmadan çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu.

Milyoner'de sürpriz yarışmacı! Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti

DOKTOR OLACAK

Başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Melis Mutluç, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmayan Mutluç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak hayatına devam ediyor.

Milyoner'de sürpriz yarışmacı! Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Kaynarca, şöyle dizilere bir bakınca siz ce çok mu büyük oyuncularımız boy gösteriyor. Diziler 3 - 5 bölümde kaybolmaya başladı. Bu sadece senaryo ile mi ilgili? Neyse. Kolay gelsin.

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