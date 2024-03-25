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Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek? İşte yanıtı

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Berk Göktaş 5 milyon TL'lik final sorusuna kadar geldi. Final sorusunda yarışmacıya sorulan soru Bakara süresi ile ilgili oldu. Henüz 19 yaşında olan ve Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Berk Göktaş 5 milyon TL değerindeki final sorusuna da doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu. Yapılacak yüzde 20'lik kesinti sonrası genç yarışmacının eline 4 milyon lira geçecek.

İŞTE 5 MİLYON TL'LİK SORU

Final sorusunda yarışmacıya "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu.

Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek?

DOĞRU YANITI VERDİ

Berk Göktaş Mercimek, Soğan, Nohut ve Sarımsak şıkları arasından C şıkkı Nohut'u yanıtlayarak 5 milyon TL'yi kazandı ve tarihe geçti. Berk Göktaş, "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ne olursa olsun çekil demezlerdi. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Kenan İmirzalıoğlu Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

Şükrü Polat:

Çok tuhaf. Hiçbir bilgisi olmayan bir konuda abuk subuk yorumlarla doğru cevabı buldu. Baştan sona izledim. Hiçbir mantıklı yorumu olmadı. Ki soru yorum değil bilgi dahi değil direk Kuran okuyan birinin bileceği bir soru. Bana göre bu işlerde başka şeyler var. Ödülü alan tüm yarışmacılar 18-19 yaşında olması da ayrıca kaos

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Mehmet Acıoğlu:

Çok sevinmedi ortam anormal di kurgu dememek elde değil

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JY:

BEN OLSAM PARAYI PAVYONLARDA DILBER'LER ILE YERDIM.

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Şenol Çalkan:

Tebrikler kardeşim yaş 19 ama zehir maşallah. Yolun bahtın açık olsun kardeşim

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erkan yüksel:

son soruda nohuta mantık yurutmesı ımkansızdı ..bılgıye dayalı degıldı..bana son soru şayıbelı gıbı geldı..oyle degılsede helal olsun ..

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