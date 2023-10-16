Milas'ın ünlü davulcusu Mehmet Aydın hayatını kaybetti

Milas'ın cadde ve sokaklarında sürekli davul çalarak gezip dolaşan 'Bizim Davulcu Mehmet' lakabı ile tanınan Mehmet Aydın, hayatını kaybetti. Ülke genelindeki en maharetli zurnacıların yetiştiği ve Zurna Festivali yapılan nadir şehirlerden biri olan Milas'ta davulu ile tanınan Mehmet Aydın, en az ünlü zurnacılar kadar tanınan ilçeye mal olmuş isimlerden biriydi.

Milas'ın cadde ve sokaklarında sürekli davul çalarak gezip dolaşan 'Bizim Davulcu Mehmet' lakabı ile tanınan Mehmet Aydın, hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yusufça Köyü'nde yaşayan Mehmet Aydın'ın vefat haberini paylaşan köy Muhtarı Mesut Bulut, "Milas'ın unutulmaz simalarından biri daha aramızdan ayrıldı" dedi.

Ülke genelindeki en maharetli zurnacıların yetiştiği ve Zurna Festivali yapılan nadir şehirlerden biri olan Milas'ta davulu ile tanınan Mehmet Aydın, en az ünlü zurnacılar kadar tanınan ilçeye mal olmuş isimlerden biriydi. Yusufça Köyü'nde oturmasına rağmen her gün şehir merkezine inip davulu ile bulunduğu ortamı ve sokakları neşelendirmeye çalışan 52 yaşındaki mehmet Aydın'ın vefatı sevenlerini üzdü. - MUĞLA