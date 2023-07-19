Mikroskop altında zemzem suyunu inceledi! Gördükleri karşısında şaşkına döndü

Genetik mühendisi Dilara Sarı, zemzem suyunu mikroskop altında inceledi. Sarı, incelemesine ilişkin o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Zemzem suyu mineral açısından çok zengin. Özellikle magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyum içeriyor. Maden sularına kıyasla zemzem suyunda ortalama 10 kat daha fazla mineral var. Görüntü beni gerçekten büyüledi." dedi.

Sosyal medyada mikroskop ile yaptığı incelemelerle adından söz ettiren Dilara Sarı, bu kez de zemzem suyunu inceledi. Görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sarı, zemzem suyunun mineral açısından çok zengin olduğunu belirterek, "Görüntü beni gerçekten büyüledi." ifadelerini kullandı.

ZEMZEM SUYUNU MİKROSKOP ALTINDA İNCELEDİ

Instagram'da 327 binden fazla takipçisi bulunan ve yaptığı mikroskop incelemeleriyle büyük beğeni toplayan Genetik Mühendisi Dilara Sarı, zemzem suyunu incelediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"MADEN SULARINA KIYASLA 10 KAT FAZLA MİNERAL VAR"

Gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Dilara Sarı şunları söyledi; "Zemzem suyu mineral açısından çok zengin." ifadelerini kullanan Sarı, "Zemzem suyu özellikle magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyum içeriyor. Maden sularına kıyasla zemzem suyunda ortalama 10 kat daha fazla mineral var. Görüntü beni gerçekten büyüledi." dedi. Genetik Mühendisi Sarı'nın 'zemzem suyu' paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.