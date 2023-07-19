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Mikroskop altında zemzem suyunu inceledi! Gördükleri karşısında şaşkına döndü

Yaşam Haberleri

Genetik mühendisi Dilara Sarı, zemzem suyunu mikroskop altında inceledi. Sarı, incelemesine ilişkin o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Zemzem suyu mineral açısından çok zengin. Özellikle magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyum içeriyor. Maden sularına kıyasla zemzem suyunda ortalama 10 kat daha fazla mineral var. Görüntü beni gerçekten büyüledi." dedi.

Sosyal medyada mikroskop ile yaptığı incelemelerle adından söz ettiren Dilara Sarı, bu kez de zemzem suyunu inceledi. Görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sarı, zemzem suyunun mineral açısından çok zengin olduğunu belirterek, "Görüntü beni gerçekten büyüledi." ifadelerini kullandı.

ZEMZEM SUYUNU MİKROSKOP ALTINDA İNCELEDİ

Instagram'da 327 binden fazla takipçisi bulunan ve yaptığı mikroskop incelemeleriyle büyük beğeni toplayan Genetik Mühendisi Dilara Sarı, zemzem suyunu incelediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"MADEN SULARINA KIYASLA 10 KAT FAZLA MİNERAL VAR"

Gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Dilara Sarı şunları söyledi; "Zemzem suyu mineral açısından çok zengin." ifadelerini kullanan Sarı, "Zemzem suyu özellikle magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyum içeriyor. Maden sularına kıyasla zemzem suyunda ortalama 10 kat daha fazla mineral var. Görüntü beni gerçekten büyüledi." dedi. Genetik Mühendisi Sarı'nın 'zemzem suyu' paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Yaşam

Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (16)

aristoteles:

Ülkelerin battıklarını nerrreden anlarsın yiğaanim biliyormusun Dini ögeler ön plana cıkardıklarında

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BUĞRA EMRECİKSİN:

Merhametli Allah ARAF SURESİ 179 AYETTE diyor ki; Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Yani neymiş Allah insanların çoğunu cehenneme atıp yakmak için yaratmış.! İyi ki merhametli acaba merhametsiz olsa ne yapacak...? Ama bunları boş verin zemzem suyu efsane kanka...

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Halil Yarbaşı:

Peygamber efendimiz zemzem suyunun cennetten geldiğini söylemiş biz buna inanıyoruz içinde zerre kadar iman olmayana zaten gökten Melekler gelse yine bir şey anlatamaz inandıramaz şeytan bile onlardan kaçıyor yani bunlar dünyanın kralları ölüm ve sonrasının zavallı yaratıkları

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