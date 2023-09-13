Midibüsün sürücüsü havalandırmayı hesap edemeyince alt geçide sıkıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur midibüsü, sürücünün havalandırmayı hesap etmemesi nedeniyle alt geçitte sıkıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmadı.