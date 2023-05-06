Mezitli'de Hıdırellez coşkusu yaşandı

Mezitli Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellezi coşkuyla kutladı. Soli Pompeiopolis Parkı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Doğanın yenilenmesini simgeleyen Hıdırellez gecesinde Marteniçka bilekliklerini ağaca asan vatandaşlar, dileklerin kabul olması için notlar bıraktı. Vatandaşlar, kumsalda yakılan ateşin üzerinden atlayarak, halaylar çekerek baharın gelişini doyasıyla kutladı. Etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÜLKEMİZDE SEVGİ HAKİM OLACAK"

Ülkeye sevginin hakim olacağını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez Bayramını kutluyoruz. Mezitli halkıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde yoğun ilgi gösterdiklerini görüyorum. Mezitli'de her geçen gün giderek büyüyen bir aile olduk. Baharın gelişini erken kutluyoruz. 14 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanına bahar gelecek ve coşkuyla kutlayacağız. Ülkemizde sevgi hakim olacak, huzur, mutluluk gelecek. Güzel günler görmemize çok az kaldı. Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağını düşünüyor, dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan Hıdrellez'in sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" diye konuştu.