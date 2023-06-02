Mezitli Belediyesi'nin en küçük gönüllüsü Mina'nın doğum günü kutlandı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyenin en küçük gönüllüsü Mina Özbek'in 7'nci yaşını kutlamak için özel bir etkinlik düzenledi. Mina'nın doğum günü pastasını Başkan Tarhan ve diğer gönüllülerle birlikte kesti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyenin en küçük gönüllüsü Mina Özbek'in 7'nci yaşını kutlamak için özel bir etkinlik düzenledi.

Mezitli Belediyesi'nin çeşitli faaliyetlerine katkılarıyla tanınan gönüllü Mina Özbek, annesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardım malzemelerinin hazırlanmasında ve dağıtımında çalışırken, doğum günü sürpriziyle karşılaştı.

Mina ve annesini makamına davet eden Başkan Tarhan, Mina'ya pastalı doğum günü sürprizi yaptı. Mina, doğum günü pastasını Başkan Tarhan ve diğer gönüllülerle birlikte kesti.

Tarhan, Mina'nın yaşına rağmen gösterdiği özveriyle ve temiz duygularıyla Mezitli Belediyesi'ne büyük katkı sunduğunu belirterek, "Bugün sevgili Mina'nın doğum gününü kutluyoruz. 7. yaşına girdi. Başarılı bir hayat diliyorum. Umarım sağlıklı ve başarılı bir geleceği olur. Biz her zaman Mina'nın yanında olacağız. Mina'yı artık Mersinlilerin çoğu tanıyor. O, gönüllü hareketimizin en küçük temsilcisidir. Mina, birçok çalışmada gönüllü olarak yer aldı ve herkesi gönüllü olmaya davet ediyor. Yaş fark etmeksizin herkes katılabilir. Mina üzerinden tüm gönüllülere teşekkür ediyor ve kendisine sağlıklı yıllar diliyorum" dedi.