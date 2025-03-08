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Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı

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İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Finiküler Hattı'nın bugün saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla belirli metro istasyonlarının geçici olarak kapatılacağı belirtildi.

BAZI İSTASYONLAR KAPATILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir"

Bu çerçevede, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim ve Şişhane istasyonlarının belirli girişleri kapalı olacak, ayrıca füniküler hattı da geçici olarak hizmet vermeyecek.

Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Yaşam
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