Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Finiküler Hattı'nın bugün saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla belirli metro istasyonlarının geçici olarak kapatılacağı belirtildi.
BAZI İSTASYONLAR KAPATILDI
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir"
Bu çerçevede, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim ve Şişhane istasyonlarının belirli girişleri kapalı olacak, ayrıca füniküler hattı da geçici olarak hizmet vermeyecek.