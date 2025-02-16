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Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu haritasını kamuoyuyla paylaştı. Salı gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi beklenirken İstanbul'da çarşamba gecesinde itibaren kar yağışı etkili olacak. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıklar 7 derece birden, Türkiye genelinde ise 10 derece birden düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni tahminlerine göre gelecek hafta yine kar ve soğuk havanın etkisi altında geçecek. Türkiye'nin tamamını etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgasının pazartesi gününden itibaren adım adım 81 ili sarması bekleniyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Son verilere göre bugün ve yarın yurdun batı kesimlerinde yağmurlu bir hava bekleniyor. Salı gününden itibaren sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle birlikte kara dönmesi beklenen yağışların ülkenin önemli kısmında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GECESİ KAR VAR

Meteoroloji'nin yayınladığı son tahmin haritalarına göre salı ve çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmur olarak görülmesi beklenen yağışlar çarşamba gecesinden itibaren kar yağışına dönecek. Ankara'da ise salı gününden perşembe gününe kadar kar bekleniyor.

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarında da hızlı bir düşüş yaşanacak, yurdun birçok şehrinde sıcaklık değerleri azalacak. Tahminlere göre İstanbul'da 3 günde 7 derecelik sıcaklık düşüşü görülecek. Yurt genelinde ortalama 5 ila 10 derecelik sıcaklık düşüşü hissedilecek. Tahminlere göre kar yağışı perşembe günü yurdun batısında adım adım etkisini yitirecek olsa da yurdun doğusunda hafta sonu da devam edecek.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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