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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 10 derece düşecek

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Yurdun batı bölgelerinde sıcaklıkların 16-17 dereceye kadar yükseldiği "yalancı bahar" havası sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklıkları 10 derece düşecek.

Hafta başından bu yana özellikle yurdun batı bölgelerinde etkisini gösteren "yalancı bahar" havası sona eriyor. Hafta sonu batı bölgelerinde sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği tahmin edilirken doğu bölgelerinde ise buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da hafta ortasında 16-17 derece seviyelerine çıkan hava sıcaklıklarının, hafta sonu itibarıyla yaklaşık 10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren başlayan soğuma, pazar günü etkisini daha fazla hissettirecek. Sağanak yağışın tüm hafta sonu etkili olması öngörülüyor. Öte yandan, Marmara Bölgesi'nde bu hafta da kar yağışı beklenmiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C Az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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