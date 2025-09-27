Haberler

Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji, Marmara, Karadeniz ve Ege'de 13 il için sarı kodlu fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Şiddetli rüzgarla beraber birçok kentte sıcaklıklar 20 derecenin altına düşecek. Yeni haftada sıcaklıklar daha da düşerek kış etkisi hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Ege bölgeleri için kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının da düşmesiyle birlikte kış etkisi kendini göstermeye başlayacak.

İstanbul, Marmara ve Karadeniz hattında sıcaklıklar 20 dereceye yaklaşırken, sert rüzgarlar etkisini sürdürecek. Bugün etkili olan şiddetli fırtınanın yarın hızının azalacağı ancak rüzgârların devam edeceği bildirildi.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, fırtına ve kuvvetli yağış beklenen Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Pazartesi ve salı günleri hava sıcaklıklarında biraz daha düşüş yaşanacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre, önümüzdeki hafta başında yurt genelinde kışa yakın bir hava hissedilecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
27 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

28 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

29 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU

30 EYLÜL SALI HAVA DURUMU

1 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Yaşam
