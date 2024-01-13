Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk'ten ağızları açık bırakan itiraf: Bağlama büyüsüyle birçok hayat birleştirdim

Yıllar önce annesini büyü yüzünden kaybettikten sonra metafizik uzmanı olan Beytullah Şentürk, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Bağlama büyüsünden bahseden Şentürk, "Ben bağlama yöntemiyle birçok hayat birleştirdim" itirafında bulundu.

"BAĞLAMA BÜYÜSÜ İÇİN MİLYON DOLARLAR TEKLİF EDİYORLAR"

Birçok siyasetçi ile ünlü ismin bağlama büyüsü yaptırmak için kendisine başvurduğunu söyleyen Şentürk, "Bağlama büyüsü yapmam için milyon dolarlar teklif eden insanlar var. Artık insanlar her şeyi büyüde bulmaya başladı. Ben bağlama büyüsüyle birçok hayat birleştirdim. Çiftin büyüyle arası bozulduysa birleştirme yapıyorum. Çiftin arası iyiyken büyü yapılıyor ve kötü oluyorlar. Biz de o büyüyü bozarak ikilinin arasındaki sorunu kaldırıyoruz. Büyü asla yapmıyorum ve karşıyım. Büyü yapmak insanın kaderiyle oynamaktır ve kul hakkına girer.