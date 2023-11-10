Mest eden gün batımı manzarasında balık avı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor. Balıkçıların gün batımında balık avı ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Mest eden gün batımı manzarasında balık avı
HATAY - Asi Nehri'nin Hatay üzerinden Akdeniz'e döküldüğü yer, amatör balıkçıların uğrak yeri olurken gün batımı manzarası etkiledi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor. Balıkçıların gün batımında balık avı ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam