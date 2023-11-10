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Mest eden gün batımı manzarasında balık avı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor. Balıkçıların gün batımında balık avı ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.