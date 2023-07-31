Üye Girişi
Haberler

Merve Girişmek'in Cenazesi Toprağa Verildi

Yaşam Haberleri

Antalya'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen hostes Merve Girişmek'in cenazesi, Ankara'ya getirildi ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da erkek arkadaşı Batuhan Canbak tarafından öldürülen hostes Merve Girişmek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'ya getirildi. Girişmek'in cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Girişmek'in ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Karşıyaka Antalya Otopsi Ankara Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title