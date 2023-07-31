Merve Girişmek'in Cenazesi Toprağa Verildi

Antalya'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen hostes Merve Girişmek'in cenazesi, Ankara'ya getirildi ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da erkek arkadaşı Batuhan Canbak tarafından öldürülen hostes Merve Girişmek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'ya getirildi. Girişmek'in cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Girişmek'in ailesi ve yakınları katıldı.