Mersin'de Yılanlar Evlere Girmeye Başladı

Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, havaların ısınmasıyla yılanların görülmeye başladığını belirtti. Vatandaşları uyaran Şenay, 'Evlerde açıkta bırakılan peynir ve süt gibi gıdaların kokusu, yılanların içeri girmesine neden olur' dedi.