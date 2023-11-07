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Mersin'de su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde su kuyusu açarken göçük altında kalan Ahmet Uçar ve Yakup Şahin hayatını kaybetti. İtfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarına başladı ancak maalesef 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.