Mersin'de su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
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Mersin'in Mut ilçesinde su kuyusu açarken göçük altında kalan Ahmet Uçar ve Yakup Şahin hayatını kaybetti. İtfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarına başladı ancak maalesef 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Ahmet Uçar (59) ve Yakup Şahin (50), Özlü Mahallesi Akçaalan mevkisinde su kuyusu açarken göçük meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, göçükte kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu Uçar ve Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: AA / Yaşam