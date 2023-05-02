Mersin'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 şoför, 6 öğrenci yaralandı

MERSİN'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada servis şoförü ve 6 öğrenci yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Fatih Yılmaz (44) idaresindeki 33 S 2016 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve 6 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen minibüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.