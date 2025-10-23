Mersin'de Kum Zambakları Koruma Altına Alındı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve beyaz çiçekleriyle göz kamaştıran kum zambakları, doğayla iç içe eğitim gören öğrenciler tarafından etrafı çevrilerek koruma altına alındı. Çalışmaya katılan Vali Atilla Toros, kum zambaklarını koparmanın cezasının 547 bin TL'den başlayıp 2 milyon 800 bin TL'ye kadar yükseldiğini hatırlattı.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan kentte sahiller, beyaz çiçekleriyle göz kamaştıran kum zambaklarıyla süslendi. Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan kum zambakları, Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde de çiçek açarak doğaseverlerin ilgisini çekti. Gün doğumuyla ayrı bir güzellik sunan zambaklar, öğrenciler tarafından etrafı çevrilerek koruma altına alındı. Etkinliğe Vali Atilla Toros, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de katıldı. Öğrenciler, sahilde kum zambaklarının bulunduğu alanlara koruma tabelaları çakarak şeritlerle çevirdi. Vali Toros ve beraberindekiler, çocuklarla birlikte tohum topları hazırlayıp yapraklardan renk çıkararak boyama etkinliği yaptı.

Çocukların çevreyi yaşayarak öğrendiğini vurgulayan Vali Atilla Toros, "Kum zambakları Mersin'in doğal güzelliklerinden biri. Rüzgarla dans eden, kumların içinde hayata tutunan bu zarif çiçeklerin korunması hepimizin görevi. Koparmak veya taşımak yasak, 547 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında cezası var. Ancak asıl önemli olan doğa bilincidir. Kum zambaklarını, geleceğimiz olan çocuklara teslim edebilmemiz gerekiyor" dedi.

Haber - Kamera: Mehmet DOĞANER/ Mersin,