Mersin'de Kayıp Emekli Öğretmen İçin Jandarma Çalışma Başlattı

Mersin'de ailesinin 5 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunduğu emekli öğretmen için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Toroslar ilçesindeki Çelebili Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası emekli coğrafya öğretmeni Abdullah Erdoğan'dan (55), 5 Eylül saat 16.00'dan beri haber alınamıyor.

Mersin'de ailesinin 5 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunduğu emekli öğretmen için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Toroslar ilçesindeki Çelebili Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası emekli coğrafya öğretmeni Abdullah Erdoğan'dan (55), 5 Eylül saat 16.00'dan beri haber alınamıyor.

Erdoğan'a ulaşamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ağabey Hikmet Erdoğan, AA muhabirine, kardeşinin bir an önce bulunmasını istediğini ve her geçen gün daha çok endişelendiğini söyledi.

Ailecek perişan olduklarını ve her yerde kardeşi Abdullah'ı aradıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kardeşim 4 Eylül'de kendine bir araba alıyor ve bize arabanın emanet olduğunu söylüyor. Ertesi gün Kepirli Yaylası'nda oturan kız kardeşimin yanına gidiyor. Daha sonra eniştesinin yanına oturmaya gidiyor. Oradan ayrıldıktan sonra bir daha haber alamadık. Bir gün sonra jandarma ekiplerine haber verdik. Abdullah, zaman zaman kimseye haber vermeden yaylara, kamp alanlarına gidip kafasını dinlerdi. Biz de ilk başta yine öyle bir şey yaptığını düşündük. Telefonuna ulaşamayınca bir şeylerin ters gittiğini anladık. Başına bir iş geldiğini, kaçırılmış olabileceğini veya kaza yapma ihtimalini düşünüyorum. Bu saatten sonra aklıma iyi bir şey gelmiyor."

Ağabey Erdoğan, kardeşinin yeni satın aldığı "01 AGL 709" plakalı aracıyla kaybolduğunu bildirdi.

Kardeşinin gidebileceği her yere baktıklarını dile getiren Erdoğan, "Kaç gün geçti, ne ölüsü var ne dirisi... Gören, duyan vatandaşlarımız 112'yi, güvenlik kuvvetlerini arasın. Bize de ulaşabilirler. Bir an önce kardeşim bulunsun." dedi.

Jandarma ekipleri, kayıp öğretmeni bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.