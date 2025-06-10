Mersin'de Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mersin'de Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Mersin'de Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün Tarsus ile Akdeniz ilçesini birleştiren ve yapımı süren otobanda üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 33 ADJ 593 ile 01 AEP 401 plakalı otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Sabahattin Yılmaz (29), kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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