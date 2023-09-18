Mersin'de düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan bir düğün salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle düğün salonunda hasar meydana geldi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü.

Davultepe Mahallesi'ndeki düğün salonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmenin büyük kısmına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle düğün salonunda hasar oluştu.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.