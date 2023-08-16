Mersin'de Denize Giren Kız Kardeşler Boğuldu, Ablaları Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'de denize giren Esra ve Melek Bucuka boğuldu, ablaları Kübra Altundağı ve eşi Hakan Altundağı ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'de denize giren kız kardeşlerden Esra (19) ve Melek Bucuka (15), boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren ablaları Kübra Altundağı (30) ve eşi Hakan Altundağı (33) ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde meydana geldi. Saat 15.30 sıralarında, Hakan Altundağı, eşi Kübra Altundağı ile kız kardeşleri Esra Bucuka ve Melek Bucuka serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler yardıma koştu. Polis ve sağlık ekiplerine de haber veren vatandaşlar Hakan, eşi Kübra Altundağı ile genç kızları sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esra Bucuka ve Melek Bucuka'nın boğulduğunu belirledi. Boğulma tehlikesi geçirdiği tespit edilen ablaları Kübra Altundağı ve eşi Hakan Altundağı ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kız kardeşlerin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.???????

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.