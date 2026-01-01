Mersin'de Binler Yeni Yıl Coşkusunu Birlikte Yaşadı
Mersin'de binlerce kişi, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle 2026 yılına girdi. Havai fişek gösterileri ve müzik eşliğinde yapılan kutlamalarda, vatandaşlar birlikte eğlenerek yeni yıl dileklerini iletti.
Mersin'de vatandaşlar, 2026 yılını meydanlarda hazırlanan etkinliklere katılarak karşıladı. Binlerce vatandaş çalan şarkılara eşlik edip, eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Merkez Mezitli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, birlikte geriye sayarak 2026'e girdi. Havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıkarken, eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar 2026 yılından sağlık, mutluluk ve huzur diledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam