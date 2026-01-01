Mersin'de Binler Yeni Yıl Coşkusunu Birlikte Yaşadı

MERSİN'de binlerce kişi meydanlarda toplanarak yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı.

Mersin'de vatandaşlar, 2026 yılını meydanlarda hazırlanan etkinliklere katılarak karşıladı. Binlerce vatandaş çalan şarkılara eşlik edip, eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Merkez Mezitli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, birlikte geriye sayarak 2026'e girdi. Havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıkarken, eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar 2026 yılından sağlık, mutluluk ve huzur diledi.