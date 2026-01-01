Haberler

Mersin'de Binler Yeni Yıl Coşkusunu Birlikte Yaşadı

Mersin'de Binler Yeni Yıl Coşkusunu Birlikte Yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de binlerce kişi, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle 2026 yılına girdi. Havai fişek gösterileri ve müzik eşliğinde yapılan kutlamalarda, vatandaşlar birlikte eğlenerek yeni yıl dileklerini iletti.

MERSİN'de binlerce kişi meydanlarda toplanarak yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı.

Mersin'de vatandaşlar, 2026 yılını meydanlarda hazırlanan etkinliklere katılarak karşıladı. Binlerce vatandaş çalan şarkılara eşlik edip, eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Merkez Mezitli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, birlikte geriye sayarak 2026'e girdi. Havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıkarken, eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar 2026 yılından sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor