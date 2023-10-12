Mersin'de 18 Katlı Binada Yangın Çıktı

Mersin'de 18 katlı bir binanın son katında bulunan yabancı uyruklu bir aileye ait dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Mersin'de 18. katta çıkan yangın korkuttu

18 katlı bir binanın son katında, Suriyeli bir aile ait dairede saunadan çıktığı ileri sürülen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülürken, yangına müdahale eden çok sayıda itfaiye eri dumandan etkilendi

MERSİN - Mersin'de 18 katlı bir binanın son katında, Suriyeli bir aile ait dairede saunadan çıktığı ileri sürülen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülürken, yangına müdahale eden çok sayıda itfaiye eri dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Zigana Plus Sitesinde 18 katlı binanın son katında yangın çıktı. Suriyeli Hüsam Sous'a ait dairede saunadan çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Suriyeli aile, hemen binadan çıkarak canlarını kurtarırken, alevler binanın çatısına kadar yükseldi.

Yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, binadaki diğer dairede bulunan vatandaşları da tedbir amaçlı tahliye ederken, site sakinleri de zarar görmesinden korktukları araçlarını dışarıya çıkardı. Vatandaşların endişe ile izlediği yangın, itfaiye ekiplerinin daireye hortum çekerek yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınırken, yangına müdahale eden çok sayıda itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yangın sırasında evde bulunan aile fertlerinden İbdisam Sous, yangının, evin sauna bölümünden çıktığını belirterek, alevlerin yükselmesi üzerine hemen biradan ayrıldıklarını söyledi.

Binadaki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.