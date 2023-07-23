Mersin Anamur'da Devlet Bahçeli Sahil Parkı'nın ikinci etabı hizmete girdi

Mersin'in Anamur ilçesinde, Devlet Bahçeli Sahil Parkı'nın tamamlanan ikinci etabı hizmete girdi. Parkta bisiklet ve yürüyüş yolları, basketbol ve voleybol sahası ile amfitiyatronun da bulunduğunu belirten Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, projenin belediyenin imkanlarıyla yapıldığını söyledi. Açılış törenine Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir de katıldı.