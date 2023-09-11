Merkezefendi Belediyesi 'Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi'ni Hizmete Açıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımına devam edilen 'Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi' çok kısa bir sürede ilçe halkının hizmetine açılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, merkezin gençlerin sosyal, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vereceğini belirtti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımına devam edilen ' Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi' çok kısa bir sürede ilçe hakının hizmetine açılacak. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendimize yakışan 'Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi'mizi çok yakında hizmete açıyoruz. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapımına devam edilen 'Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi', Merkezefendili gençlerin sosyal, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet verecek. Tesis, 1200 metrekarelik alana sahip olacak. Üç kattan oluşacak 'Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi'nde modern eğitim sınıfları, kişisel gelişim ve hobi atölyeleri, sosyal alanı, kütüphanesi, kafeteryası, fuaye alanı, 100 kişilik seminer salonu, bireysel ve grup çalışma odaları yer alacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da yapımına devam edilen 'Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

"GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemize kazandırdığımız birçok merkezden sonra şimdi de Mehmet Akif Ersoy Mahallemize 'Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezimizi' kazandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Bütün Ümidim Gençliktedir' diyen; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Merkezefendi İlçemize yakışan 'Gençlik, Kültür ve Yaşam Merkezi'mizi çok yakında açıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizin her mahallesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin sanattan kültüre, eğitimden spora, kişisel gelişimden sosyalleşmeye kadar birçok alanda vakit geçireceği bu merkezimiz gençlerimizin gözdesi olacak. Merkezimizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.