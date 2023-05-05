Merkezefendi Belediyesi, Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hobi bahçesi oluşturdu

Merkezefendi Belediyesi tarafından üreticilere destek vermek amacıyla dağıtılan fidelerin bir kısmı da Alzheimer Yaşam Merkezi'ndeki büyüklerin hobi bahçesine dikilmek üzere gönderildi. Başkan Şeniz Doğan, "Değerli büyüklerimiz fideleri, merkezimizin hobi bahçesinde yetiştirecekler" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından üreticilere destek vermek amacıyla dağıtılan fidelerin bir kısmı da Alzheimer Yaşam Merkezi'ndeki büyüklerin hobi bahçesine dikilmek üzere gönderildi. Başkan Şeniz Doğan, "Değerli büyüklerimiz fideleri, merkezimizin hobi bahçesinde yetiştirecekler" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda 400 bin fideyi üreticiler ile buluşturdu. Üreticinin yüzünü güldüren Merkezefendi Belediyesi, Alzheimer rahatsızlığı bulunan vatandaşları da unutmadı. Fidelerin küçük bir kısmı Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hobi bahçesi oluşturulmak üzere merkeze yollandı. Merkezde tedavi gören büyükler hobi bahçesine fideleri dikerek hem fiziksel aktivite yaptı hem de keyifli vakit geçirdi.

"BÜYÜKLERİMİZ FİDELERİ HOBİ BAHÇESİNDE YETİŞTİRECEKLER"

Kalkınmak için üreticiyi destekleyen projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kırsal Kalkınma Eylem Planımız ile çiftçilerimize dağıttığımız fidelerimizin küçük bir kısmını da Alzheimer Yaşam Merkezimizdeki büyüklerimize ilettik. Değerli büyüklerimiz fideleri, merkezimizin hobi bahçesinde yetiştirecekler. Üreticiye değer verdiğimiz gibi büyüklerimizin de her zaman yanındayız. Alzheimer rahatsızlığı bulunan büyüklerimizin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi için gereken özveriyi gösteriyoruz" dedi.