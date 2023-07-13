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250 bin kişi katıldı! Menzil cemaatinin lideri son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam Haberleri

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni, Adıyaman'ın Menzil köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye yaklaşık 250 bin kişi katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi karayoluyla Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'ne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni, yaklaşık 1 buçuk yıldır İstanbul'da tedavi görüyordu. Bir hafta önce durumu ağırlaşan Hüseyni, dün saat 14.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Menzil grubunun liderini son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

Öte yandan cenaze namazının Menzil'de kılınacağının açıklanmasıyla dün akşam cenaze aracı ve binlerce araç Adıyaman'a doğru yola çıktı. Menzil'den gelen görüntülerde ise bölgenin çok kalabalık olduğu görüldü. THY'nin ek seferleri ile köydeki yoğunluk daha da arttı.

Gavs-ı Sani olarak adlandırılan Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde doğdu. Gerçek yaşı 81 olan Hüseyni 1993 yılında vefat eden abisi Muhammed Raşid Erol'dan sonra grubun başına geçti. Hüseyni'nin 5'i erkek, 5'i de kız olmak üzere 10 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Menzil grubunun liderini son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Adıyaman Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (16)

Turan Saygılı:

Bir GS'li olarak gurur duyuyorum inşallah başarılı olur ama fizik olarak biraz kendini geliştirmesi gerekiyor

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Hops Dediks:

Şeytanın hilesi çok.

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Fatih Zengin:

Allahtan beri "Allahtan Başka" veliler "Atalarınız, dedeleriniz" onların ve onlardan görüp öğrendiğiniz batıl şeylerin peşine düşmeyin deniyor. Nasıl olurda böyle uydurursunuz. Sadece meal okumakla olmaz. Meali tefsir ile okumak gerek. Çünkü O ayetin nezaman hangi mesele üzerine indiğini bilmezsen böylece hata edersin. Dininizi iyi öğreninki şeytan sizi kandırmasın.

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