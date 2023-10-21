Mengen'de Sokak Hayvanlarına Yönelik Çalışmalar Ele Alındı

Bolu'nun Mengen ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, ilçedeki sokak hayvanlarıyla ilgili yaşanan problemler değerlendirildi ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda sokak hayvanlarının korunması, kısırlaştırma ve sağlık bakım faaliyetleri ile beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi için talimatlar verildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantı düzenlendi.

Mengen Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Fatih Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki sokak hayvanlarıyla ilgili yaşanan problemlerin değerlendirildiği belirtildi.

Hayvan severler ile vatandaşlardan gelen talep ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, bazı kararlar alındığı vurgulanan açıklamada, ilgili kurumlara, sokak hayvanlarının korunması amacıyla kontrolsüz popülasyon artışının önlenmesi, kısırlaştırma ve sağlık bakım faaliyetleri ile beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda talimat verildiği kaydedildi.

Toplantıya, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Tatlı, kurum amirleri, muhtarlar ve belediye çalışanlarının katıldığı bildirildi.