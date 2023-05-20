Menemen'de Emiralem Çilek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Menemen Belediyesi tarafından 13.'sü düzenlenen Emiralem Çilek Festivali, çilek kokuları eşliğinde coşkulu başlangıç yaptı. Yeşilçam oyuncuları Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş ve Engin Çağlar'ın da katıldığı renkli festivalde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, meşhur Emiralem çilekleri için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını duyurdu.

Menemen Belediyesi tarafından 13.'sü düzenlenen Emiralem Çilek Festivali, çilek kokuları eşliğinde coşkulu başlangıç yaptı. Yeşilçam oyuncuları Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş ve Engin Çağlar'ın da katıldığı renkli festivalde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, meşhur Emiralem çilekleri için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını duyurdu.

Kendine has tadı ve kokusu ile meşhur olan, Menemen ilçesinin Emiralem bölgesinde yetişen çilekler, hasat edilmeye başlandı. Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Emiralem Çilek Festivali ise renkli görüntülere sahne oldu. Usta sanatçılar Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş ve Engin Çağlar'ın da katıldığı festivalde, 7'den 70'e İzmirliler kortej oluşturdu. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, meşhur Emiralem çilekleri için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını da açıkladı. Festival çerçevesinde ayrıca Menemen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan düğün salonu, gençlik merkezi ve park açılışı gerçekleştirildi.

Katılım beklentisi yüksek

Başkan Pehlivan, "Emiralem'imizin çileği, mis gibi kokusu ve eşsiz lezzeti ile Türkiye'ye duyurulması gereken bir ürün. Bugüne kadar doğru tanıtılmadığını düşünüyorduk. Geçen yıl düzenlediğimiz festivalde 200 bin katılımcı vardı. Bu yılki festival katılımcılarının yaklaşık 400 bin olacağını düşünüyoruz. Bu hedefe ulaşacağız gibi görünüyor" dedi.

Çilek çocuklar

Festivale katılan Yasemin Demir, "Festival çok güzel geçiyor. Herkesi festivalimize bekliyoruz. Emiralem'in çileği de çok güzel" derken, kızları Asel'e çilek motifli kıyafet giydiren Melek ve Mustafa Karamanlı çifti de "Bu yıl ilk kez geldik. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştik. Çok memnun kaldık. Kızımız da buranın hem en tatlı hem de en büyük çileği oldu" diyerek espri yaptı. Festivale katılan pek çok çocuğun, yüz boyama ile yüzlerine çilek resimleri çizdirdiği görüldü.

Protokol, gençlik merkezinde oyun oynadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir'den milletvekili seçilen Şebnem Bursalı ve Eyüp Kadri İnan, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte kortejin ardından düğün salonu, gençlik merkezi ve park açılışını yaptı. Protokol, gençlik merkezinde bilardo, langırt ve masa tenisi oynadı.

Festival çerçevesinde Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar, festivalin ilerleyen saatlerinde düzenlenecek söyleşide sevenleri ile buluşacak. Hemen ardından ise sevilen şarkıcı Sinan Akçıl, en güzel şarkılarını festival ziyaretçileri ile söyleyecek. Pazar günü ise düzenlenen yarışmaların ödül töreninin ardından Merve Özbey, şarkıları ile festival coşkusunu doruğa taşıyacak. Emiralem Çilek Festivali'nde çocuk atölyelerinin yanı sıra 'En Güzel Çilek Bahçesi', 'En Güzel Çilek', 'En Güzel Çilekli Pasta' yarışmaları gerçekleştirilecek. Yöre halkı, kurulan üretici pazarında 2 gün boyunca çileklerini görücüye çıkaracak. Emiralem'de 2 bin dönüm alanda 10 bin ton çilek hasadı gerçekleştirilmesi planlanıyor. - İZMİR