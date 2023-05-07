Menderes Belediyesi'nin Uçurtma Şenliği Hatay'da yapıldı

Menderes Belediyesi'nin ' Uçurtma Şenliği' bu yıl Hatay'da yapıldı. İhtiyaç Haritası ve Defne Samandağ Gönüllüleri'nin de desteğiyle düzenlenen şenlikte, binlerce Türk bayraklı uçurtma gökyüzünü kapladı.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün geleneksel hale getirdiği ' Uçurtma Şenliği', bu yıl Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yarasını sarmak adına yapılan organizasyon Kuşalan mevkinde yurttaşları bir araya getirdi.

Şenlikte; çocuklara kek, meyve suyu ve lolipop gibi birçok ikramda bulunuldu; yüz boyaması ve sosis balon gibi çeşitli aktiviteler yapıldı. Gümüldür Mandalina Festivali'nin maskotları Mandi ve Mandila da depremzede çocuklarla birlikte olmak için şenliğe katıldı.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan da şenliğe katılarak, depremzede yurttaşların sorun ve taleplerini dinledi. Bugüne kadar deprem bölgesinden ve depremzedelerden desteklerini esirgemediklerini belirten Başkanvekili Özkan, şunları söyledi:

" Hatay'da çok güzel bir gün yaşadık. Belediyemizin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliği'ni yaşadığımız büyük deprem nedeniyle deprem bölgesinde düzenledik. Bugün uçurtmalar Hatay Samandağı'nda kardeşliğe yükseldi. Yaptığımız şenlikle çocuklarımız hayallerini ve coşkularını gökyüzüne taşıdı. Gün boyu süren etkinliğimizde çocuklarımızın mutluluğunu görmek, onların yaşadığı acıyı bir süreliğine de olsa unutturmak bizleri de mutlu etti. Çocuklar her şeyimiz. Hem onlar için hem de depremde mağdur olmuş vatandaşlarımız için Menderes Belediyesi olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Şenliğimizin hayata geçmesinde bize destek olan İhtiyaç Haritası ve Defne Samandağ Gönüllüleri'ne de tüm Menderesli hemşehrilerim adına teşekkür ederim."